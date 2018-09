Super Tela exibe Tropa de Elite nesta sexta-feira (14)

Atenção, amantes do fim de semana com filme e pipoca, não faltam motivos para grudar os olhos na Record TV! Nesta sexta-feira (14), a Super Tela exibe Tropa de Elite, a partir das 22h45. E para animar seu sábado (15), Hellboy 2 vai ao ar no Cine Aventura, a partir das 15h. Conheça as histórias dos filmes.

Super Tela

Tropa de Elite - HD com audiodescrição

Gênero: Ação

Produção: Brasil / 2007

Direção: José Padilha

Elenco: Wagner Moura, Caio Junqueira, Milhen Cortaz, André Ramiro.

Sinopse: 1997. O dia-a-dia de um grupo de policiais e de um capitão do BOPE (Wagner Moura), que quer deixar a corporação e tenta encontrar um substituto para seu posto. Paralelamente, dois amigos de infância se tornam policiais e se destacam pela honestidade e honra ao realizar suas funções, se indignando com a corrupção existente no batalhão em que atuam.

Classificação: 16 anos

Cine Aventura

Hellboy 2 - HD com audiodescrição

Título Original: Hellboy 2: The Golden Army

Elenco: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, John Alexander, James Dodd e Seth MacFarlane.

Gênero: Ação

Distribuidora: Universal

Sinopse: Hellboy (Ron Perlman), Liz Sherman (Selma Blair) e Abe Sapien (Doug Jones) seguem trabalhando para a Agência de Pesquisa e Defesa Paranormais. Apesar dos constantes avisos para não se expôr ao público, Hellboy permite que seja flagrado pela TV. Isto faz com que ele e a agência fiquem famosos, o que permite que ajam à luz do dia e sem se esconderem sempre. Para coordenar a nova fase da agência é chamado Johann Krauss (James Dodd / John Alexander), com quem Hellboy enfrenta problemas por não respeitar suas ordens. Paralelamente uma antiga trégua existente entre a humanidade e os filhos da Terra é rompida, quando o príncipe Nuada (Luke Goss) resolve reunir os fragmentos de uma coroa para trazer à vida o exército dourado, composto por máquinas assassinas aparentemente indestrutíveis.

Classificação: 12 anos