Quarta temporada do Dancing Brasil estreia na próxima quarta-feira (26)

A quarta temporada do Dancing Brasil estreia no dia 26 de setembro. O reality show, comandado por Xuxa Meneghel nas noites de quarta-feira, contará com 14 novos concorrentes na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. “Tudo o que eu quero é que eles deem o seu melhor e se superem a cada apresentação. Por que? Porque é isso que mexe com a nossa vida”, afirma a apresentadora.

A jornalista Juliana Rios, a comediante Dadá Coelho, as atrizes Camila Rodrigues e Pérola Faria, a cantora Lu Andrade, a influenciadora digital Franciele Grossi e a dançarina Valeria Valenssa são as competidoras entre as mulheres. Já os homens serão representados pelos atores Nizo Neto, Allan Souza Lima e Bernardo Velasco, o humorista Oscar Filho, o ex-paquito e modelo Marcello Faustini, o ex-jogador de futebol Amaral e o apresentador Beto Marden.

Outra novidade do programa será Junno Andrade, que ficará responsável por interagir com a apresentadora e com os participantes após as performances artísticas. Os atores Sergio Marone e Leandro Lima assumiram esse papel nas edições anteriores da atração. “O Ju está caindo de paraquedas na quarta temporada do ‘Dancing’, quando as pessoas já conhecem o formato e já esperam mais de nós. Acho que será tudo muito bom, porque será como é o nosso dia a dia, quando a gente se ajuda. O público vai curtir, vai sentir isso”, diz Xuxa. “Será um grande privilégio estar ao lado da Xuxa e, claro, um tremendo desafio. Ao mesmo tempo, será incrível acompanhar ainda mais de perto a superação dos artistas e também dos coreógrafos, semana a semana”, completa Junno Andrade.

Não perca a estreia da quarta temporada do Dancing Brasil na próxima quarta-feira (26), a partir das 23h, na Record TV.