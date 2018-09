Super Tela exibe Negócios Mortais nesta sexta-feira (21)

Atenção, amantes do fim de semana com filme e pipoca, não faltam motivos para grudar os olhos na Record TV! Nesta sexta-feira (21), a Super Tela exibe Negócios Mortais, a partir das 22h45. E no sábado (22), O Grande Milagre vai ao ar no Cine Aventura, a partir das 15h. Conheça as histórias dos filmes.

Super Tela

Negócios Mortais - HD com audiodescrição

Título original: Not Safe For Work

Gênero: Ação

Elenco: Eloise Mumford, Molly Hagan, Max Minghella, Marina Black, Tim Griffin e Max Minghella.

Sinopse: Tom Miller (JJ Feild) trabalha como assistente jurídico numa empresa. Uma noite, ele fica preso no escritório. Coincidentemente, nesse dia, o local foi invadido por um perigoso assassino a mando de uma empresa rival. Assim, ele faz de tudo para escapar do homem, e acaba descobrindo segredos obscuros sobre a empresa para a qual trabalha que podem por a vida de muitos em risco.

Classificação: 14 anos





Cine Aventura

O Grande Milagre - HD com audiodescrição

Título Original: Big Miracle

Elenco: Ahmaogak Sweeney, John Krasinski, Andrew Daly, Jeffrey Evan, Drew Barrymore e Ted Danson.

Gênero: Drama

Sinopse: Em 1989, uma família de baleias ficou presa sob o gelo do Ártico e o repórter Adam Carlson (John Krasinski) não se conformava com a situação. Disposto a mudar essa realidade, ele começa uma verdadeira batalha ao lado de Rachel Kramer (Drew Barrymore), ativista do Greenpeace, para salvar os animais, da espécie baleia-cinzenta. Juntos, eles conseguem mobilizar pessoas de variados grupos, como os nativos da região, funcionários de empresas petrolíferas e até americanos e russos, históricos inimigos durante a Guerra Fria.

Classificação: Livre