Novela Bela, a Feia volta à tela da Record TV a partir desta segunda (12)

A Record TV confirma a reexibição da novela Bela, a Feia a partir desta segunda-feira (12). A trama, que tem a versão brasileira adaptada por Gisele Rojas e direção de Edson Spinello, substitui a novela Luz do Sol, cujo último capítulo vai ao ar na sexta-feira (16).

Os atores Giselle Itié, Bruno Ferrari, Carla Cabral, Simone Spoladore, Bárbara Borges, Jonas Bloch, Sílvia Pfeifer, Esther Góes, Iran Malfitano, Thierry Figueira, André Mattos, Ângela Leal, Sérgio Hondjakoff, Luiza Tomé, Laila Zaid, Roberta Gualda e Bia Montez compõem o elenco.

Sinopse:

Bela, a Feia conta a história de Anabela Palhares (Giselle Itié), uma mulher modesta de 26 anos. A moça não tem muitos amigos, somente Luzia (Roberta Gualda) e Hortência (Bia Montez), com quem compartilha seus sentimentos. Mas tudo pode mudar quando Bela conhece Rodrigo (Bruno Ferrari), seu chefe, por quem acaba se apaixonando.

Porém, ele só tem olhos para Cíntia (Carla Cabral), acionista da empresa, uma mulher esnobe e arrogante, que sonha em se casar com Rodrigo. Com o passar do tempo, o chefe fica cada vez mais próximo de Bela, e se apaixona por ela, ficando em dúvida sobre com quem deve se relacionar.

A novela vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15 horas, na Record TV. Não perca!