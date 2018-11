Felipe Bronze será o apresentador do Top Chef

O chef de cozinha Felipe Bronze será o apresentador da versão brasileira do reality show de gastronomia Top Chef. O programa, que envolverá profissionais da cozinha na competição, vai estrear no primeiro semestre de 2019 na

Bronze é o chef de cozinha do Oro, localizado no Rio de Janeiro, que em maio deste ano ganhou duas estrelas Michelin, guia que avalia restaurantes de todo o mundo. E tem mais: em novembro, a revista especializada francesa Le Chef o escolheu como um dos cem melhores chefs de cozinha do mundo. Ele e o chef Alex Atala são os únicos brasileiros nesta lista.