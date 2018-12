A atriz Camila Rodrigues será a protagonista de Topíssima. Um dos destaques da programação da Record TV em 2019, a novela será escrita por Cristianne Fridman, com direção geral de Rudi Lagemann. Na trama, ela vai dar vida à personagem Sophia.

Na Record TV desde 2012, Camila já esteve no elenco dos folhetins Rei Davi, José do Egito, Os Dez Mandamentos e Belaventura. Recentemente, a atriz foi uma das participantes da quarta temporada do reality show Dancing Brasil.