Descubra quem serão os participantes do Dancing Brasil Junior

A Record TV anuncia as dez estrelas mirins que vão dançar no palco do Dancing Brasil Junior, um dos especiais de fim de ano da emissora. O programa segue o formato da versão adulta do reality show. A apresentação continua a cargo de Xuxa Meneghel, mas, no lugar de Junno Andrade, a loira terá a companhia do ator Jean Paulo Campos. A atração será exibida no próximo dia 19.

PERFIL DE JEAN PAULO CAMPOS

Guarulhos/SP

Ator

15 anos

Trabalhos: Novelas Carrossel (SBT), Carinha de Anjo (SBT) e Amor e Revolução (SBT) e séries Patrulha Salvadora (SBT) e Mansão Bem Assombrada (SBT). Foi recentemente contratado pela Record TV.

PERFIS DAS DEZ ESTRELAS MIRINS

Kaik Pereira

São Paulo/SP

Ator

15 anos

Trabalhos: novelas Chiquititas (SBT), Dance Se Puder (SBT) e Escrava Mãe (Record TV). No cinema, atuou no filme O Vendedor de Sonhos. Fez também a série Treze Dias Longe do Sol (Globo) e Escola de Gênios (Gloob).

Matheus Ueta

Jundiaí/SP

Ator

14 anos

Trabalhos: atuou na novela Carrossel (SBT). Foi apresentador dos programas Bom Dia & Cia (SBT) e Sábado Animado (SBT) e participou do Patrulha Salvadora (SBT). No cinema, integrou o elenco do filme Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro.

Leonardo Oliveira

São Bernardo do Campo/SP

Ator

10 anos

Trabalhos: novela Carinha de Anjo (SBT) e séries Parque Patati e Patatá (Discovery Kids) e Os Sampaios (SKAY Livre). Participou dos programas Raul Gil (SBT), The Noite (SBT) e Programa do Silvio Santos (SBT)

Maria Faro

Alphaville/SP

Youtuber

11 anos

Trabalhos: lançou recentemente seu próprio canal no YouTube, que já conta com milhares de inscritos. Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel.

Lorena Tucci

São Paulo/SP

Atriz

14 anos

Trabalhos: novelas Chiquititas (SBT) e Quintal da Cultura (TV Cultura) e os musicais Marias do Brasil, na qual atuou como a protagonista Maria Mole, e Família Addams. Participou de vários programas de TV.

Maria Clara Rosis

São Paulo/SP

Atriz de musical

12 anos

Trabalhos: peças teatrais Uma Aventura na Neve, Ritmos da Broadway, Cinderela, Peter Pan, A Megera Domada, Em Busca de Noel e Annie – O Musical. Participou do programa The Voice Kids (Globo).

MC Soffia

São Paulo/SP

Cantora

14 anos

Trabalhos: é MC e participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

Luiz Eduardo Toledo

Rio de Janeiro/RJ

Ator

13 anos

Trabalhos: Séries O Grande Gonzales (Fox) e Detetives do Prédio Azul (Gloob). Atuou nas novelas Os Dez Mandamentos, Belaventura, Apocalipse e Jesus (Record TV).

Rufino Jr.

Rio de Janeiro/RJ

Ator

12 anos

Trabalhos: Série Mr Brau (Globo) e novela Sete Vidas. Participou do quadro Super Chefinhos (Globo). É filho do músico Sérgio Rufino, integrante do Grupo Revelação.

Nathália Costa

Rio de Janeiro/RJ

Atriz

10 anos

Trabalhos: novelas A Vida da Gente (Globo), Êta Mundo Bom! (Globo), Alto Astral (Globo) e Apocalipse (Record TV) e série A Teia (Globo). No cinema, atuou no filme Os Farofeiros. Participou do quadro Super Chefinhos (Globo) e do Dancinha dos Famosos (Globo). Fez uma apresentação especial na final da 2ª temporada do Popstar (Globo).