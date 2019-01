Record TV renova contrato com Sabrina Sato por mais 3 anos

Sabrina Sato renovou o contrato com a Record TV por mais três anos

A Record TV informa que acaba de renovar o contrato de Sabrina Sato por mais três anos. A apresentadora está na emissora desde 2014 e seu programa tem apresentado resultados expressivos de audiência, faturamento e repercussão multiplataforma.

Sabrina Sato, hoje, é uma das principais apresentadoras e influenciadoras digitais do país e tê-la no casting da Record TV enriquece ainda mais a programação da emissora, que conta com grandes nomes nessa lista.

"Faz cinco anos que estou na Record TV, e renovamos nossa parceria por mais três anos. Muito feliz e grata a esta casa, onde me realizo profissionalmente e sou tratada com muito respeito, profissionalismo e carinho por todos. Que neste e nos próximos anos, possamos fazer um entretenimento com conteúdo, qualidade e alegria para toda família, tanto na TV quanto na internet”, comemora Sabrina.