Record TV renova contrato com Marcos Mion por mais três anos

Marcos Mion renovou o contrato com a Record TV por mais três anos

A Record TV informa que acaba de renovar o contrato de Marcos Mion por mais três anos.

Ao longo de sua trajetória na emissora, que teve início no ano de 2009, Mion comandou várias atrações de sucesso, como o programa de auditório Legendários e os reality shows Ídolos, A Casa e a décima temporada de A Fazenda, que foi ao ar de setembro a dezembro de 2018.

Além disso, atuou em algumas telenovelas, incluindo Bicho do Mato, e ainda comanda alguns projetos no PlayPlus.

“Estou muito feliz em renovar com a emissora que apostou e me deu a oportunidade de me tornar um comunicador popular, de massa, para todo Brasil, além de me proporcionar o melhor presente dos últimos tempos, que é A Fazenda! Uma reinvenção muito feliz da minha carreira! Que venha A Fazenda 11 e que Deus abençoe a todos nós com ainda mais sucesso!”, afirma Marcos Mion.