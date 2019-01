Ticiane Pinheiro estreia o reality Troca de Esposas no dia 14 de fevereiro

Como ficaria a rotina de uma família se a esposa trocasse de casa por uma semana? E se esta mudança acontecesse com uma família de perfil completamente diferente? São essas perguntas que serão respondidas no reality show Troca de Esposas, que estreia no dia 14 de fevereiro, na Record TV.

Com apresentação de Ticiane Pinheiro, o programa, que irá ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 22h30, exigirá que os participantes saiam da zona de conforto e também levem seus hábitos para outras famílias. A experiência promete muita emoção, conflito, adaptação e aprendizado.

“É um programa em que as famílias trocadas acabam dando valor às pequenas coisas, que, no dia a dia, você não presta atenção. Para mim, tem sido um grande presente e um enorme aprendizado apresentar este reality. Está sendo muito rico para mim conviver com várias famílias e conhecer diferentes cidades”, diz Ticiane Pinheiro. As gravações do Troca de Esposas começaram em dezembro e ainda estão acontecendo em várias regiões do Brasil.

O programa Troca de Esposas é a versão brasileira da atração Wife Swap, que já foi produzida em mais de 20 países. No Brasil, a produção é da Tele Image, com a assinatura de Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities da Record TV.