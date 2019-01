Apresentador vai comandar as novas temporadas do Power Couple e Canta Comigo

A Record TV informa que o apresentador Gugu Liberato renovou seu contrato com a emissora por mais três anos.

Desde 2009 na emissora, ele já apresentou o dominical Programa do Gugu, as quartas o Gugu e os realities Power Couple e Canta Comigo. “Este é meu sexto contrato com a Record TV. Estou extremamente feliz e agradecido a esta casa. Serão mais três anos de muito trabalho”, acrescenta o apresentador.

Em 2019, Gugu apresentará as edições do Power Couple e Canta Comigo.