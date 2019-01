Renata Alves renova contrato com a Record TV

Renata Alves é contratada dadesde 2005 e teve projeção nacional à frente do quadro Achamos no Brasil, no Domingo Espetacular. Foram nove anos descobrindo diversos lugares com histórias curiosas e divertidas pelo país. Em 2015, Renata recebeu o convite para compor o quarteto de apresentadores do Hoje em Dia, ao lado de Cesar Filho, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro.

“Estou muito feliz! Sou grata a toda direção da Record TV que sempre confiou e acreditou no meu trabalho, e ao meu público que, diariamente, me enche de carinho. Que venham mais três anos de uma bela parceria! Bora lá!”, comemora a apresentadora.