Record TV exibe homenagem ao ator Caio Junqueira

Nesta quinta-feira (24/01) a Record TV exibirá no Cine Record Especial o filme “Tropa de Elite”, uma homenagem ao ator Caio Junqueira, que faleceu nesta quarta-feira.

Na Record TV, Caio Junqueira esteve na versão da novela A Escrava Isaura (2004), na série A Lei e o Crime (2009), nas novelas Ribeirão do Tempo (2010), José do Egito (2013), Milagres de Jesus (2014) e Conselho Tutelar (2015).

TROPA DE ELITE

Gênero: Ação

Produção: Brasil / 2007

Direção: José Padilha

Wagner Moura, Caio Junqueira, Milhen Cortaz, André Ramiro.

1997. O dia-a-dia do grupo de policiais e de um capitão do BOPE (Wagner Moura), que quer deixar a corporação e tenta encontrar um substituto para seu posto. Paralelamente dois amigos de infância se tornam policiais e se destacam pela honestidade e honra ao realizar suas funções, se indignando com a corrupção existente no batalhão em que atuam.

Classificação: 16 anos