Entenda como será o reality The Four Brasil

O novo reality show The Four Brasil promete chegar com tudo na tela da Record TV! Sob o comando de Xuxa Meneghel, a disputa musical estreia no dia 6 de fevereiro e será exibida nas quartas, a partir das 22h30. O programa começa onde todos acabam e é diferente de todas as atrações do gênero, já que os quatro finalistas são mostrados e conhecidos logo no primeiro episódio.

O grande desafio é justamente esse: os candidatos precisam lutar para garantirem seus lugares na competição e, claro, um prêmio incrível. A cada semana, novos desafiantes tentam desbancá-los, mas, para isso, precisam antes garantir o voto unânime dos jurados, fazendo com que a adrenalina nunca pare. Em cada duelo, um novo finalista poderá surgir.

O trio de jurados é exigente e vai buscar pelos quatro melhores da competição. Aline Wirley, João Marcello Bôscoli e Leo Chaves vão analisar as performances considerando o talento musical e a presença de palco dos competidores.

O formato é da israelense Armoza, com produção da Endemol Shine Brasil e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.