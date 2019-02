Record TV renova contrato com Luiz Bacci

Apresentador da Record TV desde 2015, Luiz Bacci renovou, na tarde desta terça-feira (05), seu contrato com a emissora, por um período de três anos.

Desde o ano passado, o jornalista está à frente do Cidade Alerta, programa que tem registrado excelentes números de audiência nas tardes da emissora.

“O trabalho na Record TV é um marco na minha carreira. A emissora me trouxe oportunidades que contribuíram para meu amadurecimento profissional e tenho tido a satisfação de ver excelentes resultados da minha atuação. Por isso, fico muito feliz com a renovação do contrato, que é um reflexo dessa parceria que tem se mostrado tão bem-sucedida”, afirma o jornalista.