The Four Brasil é o novo programa de Xuxa Meneghel na Record TV

Depois do sucesso do Programa Xuxa Meneghel e das quatro temporadas do Dancing Brasil, a apresentadora tem um novo desafio na Record TV: o The Four Brasil. O reality, que é baseado em uma versão internacional, é uma competição musical que promove batalhas entre os cantores no palco e busca pelas quatro melhores performances. Xuxa é a apresentadora do programa, que também tem Aline Wirley, João Marcelo Bôscoli e Leo Chaves como jurados.

A estreia do programa aconteceu na última quarta-feira (7) e mexeu com a emoção do público. Diferente de outros realities musicais, no The Four Brasil, o público conhece os finalistas já no primeiro programa. É que ao longo da competição, interessados podem se inscrever para desafiar os finalistas e, quem sabe, tomar o lugar deles. As inscrições podem ser feitas através do site e o programa vai ao ar às quartas-feiras, a partir das 22h30.