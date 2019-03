Jornal da Record News é o telejornal mais conectado e multiplataforma da TV brasileira

Criado em 2011 como o primeiro telejornal transmídia do País, o Jornal da Record News aperfeiçoou este formato, que já era inédito, e atualmente tornou-se ainda mais inovador: a equipe agora investe em lives para ampliar o conteúdo oferecido ao público, exibindo até mesmo a reunião de pauta. E tudo isso em diversas plataformas.

Desde a estreia, o JR News surpreendeu ao ser transmitido também pela internet, pelo portal R7.com. Ainda naquele começo, o editor-chefe e âncora Heródoto Barbeiro também interagia com os telespectadores nos intervalos, pelas redes sociais. A transmissão na Record News e no portal continua, mas o perfil multiplataforma do telejornal foi ampliado.

Agora, a interatividade com o público se expandiu. O jornalístico é o primeiro informativo de televisão aberta que transmite a reunião de pauta em lives transmitidas pelo Facebook, Periscope (plataforma de streaming do Twitter) e Instagram. As mesmas plataformas transmitem mais três lives nos intervalos do telejornal, além de um bloco especial, às 22h, em que Heródoto Barbeiro comenta os principais fatos do dia.

Durante os intervalos, o telejornal continua nas redes sociais, com Heródoto Barbeiro interagindo com os telespectadores. O apresentador lê as mensagens enviadas pelo público no WhatsApp, Twitter e YouTube.

Além de ser exibido na TV aberta e no portal R7.com, o JR News também vai ao ar em outras plataformas, como o Facebook, Instagram e PlayPlus.

O JR News é exibido na Record News a partir de 21h. Mas às 18h30 já é possível acompanhar os temas em debate na reunião de pauta em live exibida pelo Facebook, Twitter e Instagram