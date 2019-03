Record TV contrata o jornalista André Azeredo para apresentar o SP no Ar

A Record TV informa que André Azeredo é o mais novo integrante do jornalismo da emissora. O jornalista, em breve, irá comandar o telejornal matutino SP no Ar diariamente.

Na reformulação do jornalístico, ele terá papel importante, já que é considerado um dos mais promissores profissionais de sua geração.

Para Antonio Guerreiro, Vice-Presidente de Jornalismo da Record TV, “a chegada de Azeredo reforça a comunicação direta, simples, clara e acessível que o jornalismo da Record TV sempre teve com o telespectador”.

“É uma transformação e tanto na minha carreira. A Record TV tem coragem para mudar, então eu também tive coragem para mudar”, afirma Azeredo, que sempre atuou como repórter e, eventualmente, como apresentador substituto em jornais locais. Pela primeira vez, ele será o titular de um programa. “É um incentivo e tanto ter uma página em branco todos os dias”, diz ele.

André Azeredo nasceu no Rio de Janeiro e tem 36 anos. Aos 17 anos, mudou-se para Porto Alegre e estudou Jornalismo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), onde formou-se em 2005. Trabalhou na Band, de 2005 a 2006, e na RBS, entre 2006 e 2015. Ainda em 2015, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou na Globo como repórter até o início deste ano. Na Record TV, irá comandar o SP no Ar.