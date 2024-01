Nas primeiras oito horas de inscrições, o chamado "Enem dos Concursos" recebeu mais de 100 mil candidaturas. Esse número foi atingido mesmo com instabilidade no portal do exame, provocada pela quantidade de acessos. O governo federal espera receber cinco milhões de candidatos. As provas vão selecionar servidores para 6.640 vagas para 21 órgãos federais.