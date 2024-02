Imagens ilustram a força da chuva que atingiu a região Sudeste do país na última quarta-feira (31). O muro de uma residência em Diadema, na Grande São Paulo, desabou com a enchente. Os moradores estão preocupados com a chegada de um novo temporal. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ainda sofrem com o risco de mais chuvas.